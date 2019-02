Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Dinslaken (ots)

Am Freitag, 08.02.2019, gegen 15:40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Dinslaken auf der Eppinkstraße. Ein 23-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit einem Pkw die Eppinkstraße. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach mit dem Pkw eine Hecke und fuhr einen dahinter stehenden Mast mit einem Strahler um. Er kam mit dem Pkw auf dem Mast zum Stehen. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Poststelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell