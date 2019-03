Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 6.15 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Straße A, Kirchsteig geparkten grauen 3er BMW an und flüchtete. Am BMW entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Marl

Dienstag, gegen 18 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Paracelsius Klinik ein grauer Hyundai Tucson angefahren. Die Besitzerin des Autos hatte dieses für nur kurze Zeit neben einem weißen Auto geparkt. Der Fahrer dieses Autos dürfte den entstandenen Schaden von 2.000 Euro verursacht haben und weggefahren sein.

Hinweise erbitten das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

