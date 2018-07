POL-RE: Recklinghausen: Zwei Männer schlagen 33-Jährigen auf dem Bahnsteig des Hauptbahnhofs und nehmen ihm seinen Rucksack ab

Recklinghausen (ots) - >Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, schlugen zwei bislang unbekannte Männer am Bahngleis am Bahnhof einen 33-jährigen Halterner und entrissen diesem seinen Rucksack. Mit dem Rucksack flüchteten die Täter über den Europaplatz in Richtung Dortmunder Straße. Der 33-Jährige lief hinter den Tätern her und konnte sie in Höhe Mc-Donalds anhalten. Die beiden Männer schlugen nun erneut auf den 33-Jährigen ein. Dabei fiel einem der Schläger ein Messer aus dem Hosenbund. Der Halterner nahm nun das Messer in die Hand und bedrohte die beiden Männer. Diese flüchteten nun in Richtung Dortmunder Straße. Als er feststellte, dass er den Flüchtenden nicht mehr folgen konnte, ging er zurück in Richtung Bahnhof. Eine Suche nach den beiden Beschuldigten verlief ohne Ergebnis. Bei einer Suche im Umfeld des Bahnhofs konnte der Rucksack des Halterners aufgefunden werden. Täterbeschreibung: Der Erste war klein, hatte eine normale Statur, war bekleidet mit einer dunklen Hose und einem grau-schwarz meliertem Shirt, hatte kurzer Bart und eine dunkle Umhängetasche. Der Zweite war etwas größer, von normale Statur und war bekleidet mit einem dunkelblauem Shirt mit rotem Aufdruck. Er soll eine Basecap falsch herum auf dem Kopf getragen haben. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

