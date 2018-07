POL-RE: Gladbeck: Brennender Mülleimer in Waldstück an der Schultenstraße

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, setzten unbekannte Täter in einem Waldstück an der Schultenstraße (mittig der Straßen Gonheide/Schultenstraße/Marc-en-Baroeul-Straße) einen an einer Laterne angebrachten Mülleimer in Brand. Dabei beobachtete ein Zeuge zwei weibliche Jugendliche. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

