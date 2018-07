POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer fährt auf der Herner Straße auf Rückstauende auf

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Taxifahrer aus Recklinghausen auf der Herner Straße auf das stehende Auto eines 68-Jährigen aus Haltern am See auf. Der 68-Jährige befand sich in einem Rückstau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 68-Jährigen noch auf das davor stehende Auto eines 64-jährigen Recklinghäusers geschoben. Bei dem Auffahrunfall wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Es entstand 12.000 Euro Sachschaden.

