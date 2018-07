POL-RE: Haltern am See: Autofahrer stößt auf der Lohhausstraße mit Fahrradfahrerin zusammen

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 15.20 Uhr, bog ein 50-jähriger Autofahrer aus Haltern am See vom Parkplatz des Ferno-Centers nach links auf die Lohhausstraße ab. Dabei stieß er mit der von rechts kommenden 49-jährigen Fahrradfahrerin aus Haltern am See zusammen, die von der Lohhausstraße auf den Parkplatz abbiegen wollte. Die 49-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

