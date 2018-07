POL-RE: Dorsten: Auseinandersetzung auf der Luisenstraße

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 11 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich auf der Luisenstraße mehrere Personen schlagen würden. Vor Ort konnten bei Eintreffen der Polizei zunächst keine Personen mehr angetroffen werden. Polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es zwischen vier Männern im Alter von 14, 27, 49 und 62 Jahren zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen war. Im Anschluss sei es dann zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem 49-Jährigen und dem 27-Jährigen gekommen. Bei der Auseinandersetzung soll der 62-Jährige in der einen Hand ein Küchenmesser und in der anderen Hand einen Hammer gehalten haben, ohne diese jedoch eingesetzt zu haben. Angehörige seien dann nach und nach dazu gekommen, ohne sich an der Schlägerei zu beteiligen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell