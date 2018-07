POL-RE: Gladbeck: Autofahrer belästigt drei Jugendliche auf der Grabenstraße sexuell

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 22 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Grabenstraße und hielt dann an und sprach drei 13 bis 14 Jahre alte Kinder, die auf dem Gehweg standen, an. Der Fahrer entblößte dann sein Geschlechtsteil und manipulierte an diesem. Ein Zeuge beobachtete das vom Fenster seines Wohnhauses aus und lief auf die Straße. Daraufhin flüchtete der Täter mit seinem Auto, einem silberfarbenen Kombi, in Richtung Buersche Straße. Der Täter wird als etwa 40 Jahre alt, dunkle Haare, Bart, normale Statur, trug ein graues T-Shirt beschrieben. Der Zeuge rief dann die Polizei und bat die geschädigten Jugendlichen vor Ort zu bleiben. Diese gingen dann jedoch in Richtung einer Bushaltestelle weg. Das Fachkommissariat bittet Zeugen, die Angaben zu den Geschädigten und zum Täter machen können aber auch die geschädigten Jugendlichen selbst sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

