Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0407--Mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Alte Hafenstraße Zeit: 16.06.2026, 19:25 Uhr

Ein 47 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend in Vegesack durch Messerstiche schwer verletzt. Zeugen hatten kurz vorher einen lautstarken Streit beobachtet.

Gegen 19:25 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei Männer vor einem Kiosk in der Alten Hafenstraße lautstark stritten. Daraufhin zog einer der beiden ein Messer und stach mehrfach auf den anderen ein. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen 47 Jahre alten Mann schwer verletzt vor: Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er umgehend notoperiert wurde. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Weitere Zeugen, die in der Alten Hafenstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

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