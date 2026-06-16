PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0405--Polizei ermittelt nach Schüssen aus Schreckschusswaffe--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bürgermeister-Smidt-Straße
Zeit: 	16.06.2026, 01:00 Uhr

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Auseinandersetzung und zwei Schussgeräusche in der Bürgermeister-Smidt-Straße.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten gegen 01:00 Uhr in einem Durchgang an der Bürgermeister-Smidt-Straße bei ihrem Eintreffen noch vier Personen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen waren diese zuvor mit zwei weiteren Personen in Streit geraten. Die Beteiligten kennen sich untereinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten eine Holzlatte mitgeführt haben und ein anderer eine silberfarbene Schreckschusswaffe gezogen und zwei Schüsse in die Luft abgegeben haben. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte sicherten im Bereich des Hinterhofs zwei entsprechende Hülsen als Beweismittel. Die mutmaßliche Schreckschusswaffe konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Eine Holzlatte mit augenscheinlichen Blutanhaftungen konnte ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es bereits am Vorabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Personen der beiden Gruppierungen gekommen. Ob diese im Zusammenhang mit dem aktuellen Vorfall steht und welche Hintergründe der Streit hatte, wird noch ermittelt.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 12:43

    POL-HB: Nr.: 0404--Meldung über Schüsse löst Polizeieinsatz in Mahndorf aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Eppenhainer Straße Zeit: 15.06.2026, 19:40 Uhr Eine Meldung über angebliche Schüsse aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Eppenhainer Straße hat am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Per E-Mail war bei der Polizei der Hinweis eingegangen, dass in einer Wohnung im siebten ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:07

    POL-HB: Nr.: 0402 --Mann mit Schussverletzung aufgefunden--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 14.06.26, 7.30 Uhr Ein 36 Jahre alter Mann wurde am Sonntagmorgen mit einer Schussverletzung in einer Wohnung in Gröpelingen aufgefunden. Lebensgefahr bestand nicht. Über den Notruf wurde eine stark blutende Person in einer Wohnung in der Gröpelinger Heerstraße gemeldet. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den 36-Jährigen, der eine ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 11:31

    POL-HB: Nr.: 0403 --Einbrecher gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Außer der Schleifmühle Zeit: 13.06.2026, 17:35 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Samstagabend in der Innenstadt zwei Männer im Alter von 32 und 42 Jahren. Zuvor hatte ein Anwohner Einbrecher gemeldet. Gegen 17:35 beobachtete der 71 Jahre alte Eigentümer eines Hauses in der Straße Außer der Schleifmühle über eine Überwachungskamera, dass sich zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren