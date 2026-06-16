Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0405--Polizei ermittelt nach Schüssen aus Schreckschusswaffe--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 16.06.2026, 01:00 Uhr

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Auseinandersetzung und zwei Schussgeräusche in der Bürgermeister-Smidt-Straße.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten gegen 01:00 Uhr in einem Durchgang an der Bürgermeister-Smidt-Straße bei ihrem Eintreffen noch vier Personen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen waren diese zuvor mit zwei weiteren Personen in Streit geraten. Die Beteiligten kennen sich untereinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten eine Holzlatte mitgeführt haben und ein anderer eine silberfarbene Schreckschusswaffe gezogen und zwei Schüsse in die Luft abgegeben haben. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte sicherten im Bereich des Hinterhofs zwei entsprechende Hülsen als Beweismittel. Die mutmaßliche Schreckschusswaffe konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Eine Holzlatte mit augenscheinlichen Blutanhaftungen konnte ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es bereits am Vorabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Personen der beiden Gruppierungen gekommen. Ob diese im Zusammenhang mit dem aktuellen Vorfall steht und welche Hintergründe der Streit hatte, wird noch ermittelt.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421-362-3888 zu melden.

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