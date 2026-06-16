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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0404--Meldung über Schüsse löst Polizeieinsatz in Mahndorf aus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Eppenhainer Straße
Zeit: 	15.06.2026, 19:40 Uhr

Eine Meldung über angebliche Schüsse aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Eppenhainer Straße hat am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Per E-Mail war bei der Polizei der Hinweis eingegangen, dass in einer Wohnung im siebten Obergeschoss Schüsse gefallen seien. Mehrere Einsatzkräfte fuhren daraufhin umgehend zu der Anschrift. Vor Ort konnten jedoch weder Schussgeräusche, noch andere Hinweise auf eine Gefahrensituation festgestellt werden. Die Bewohner des siebten Stockwerks zeigten sich über das Erscheinen der Einsatzkräfte überrascht und konnten sich die Meldung nicht erklären. Hinweise auf einen Schusswaffengebrauch ergaben sich nicht.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufen aufgenommen. Wer vorsätzlich falsche Notrufe oder Einsatzmeldungen absetzt, begeht eine Straftat und bindet Einsatzkräfte, die an anderer Stelle dringend benötigt werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Rabea Berstermann
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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