POL-HB: Nr.: 0676 --Flasche vom Dach trifft beinahe Kind--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Kahlenstraße Zeit: 08.09.2021, 16:00 Uhr

Mittwochnachmittag fiel eine Flasche vom Dach eines Parkhauses in der Altstadt herunter und traf beinahe einen Elfjährigen und seine Mutter. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Sohn in der Kahlenstraße zu Fuß unterwegs. Der Elfjährige ging einige Schritte hinter seiner Mutter her, als eine Flasche neben ihnen auf den Boden fiel und der Inhalt hochspritzte. Die Mutter, wie auch Zeugen berichteten, zwei unbekannte weiß bekleidete Personen an der Treppe in der 13. Etage des dortigen Parkhauses gesehen zu haben.

Ob die Flasche heruntergeworfen wurde, oder sie nur herunter gefallen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei fragt: Wer hat Mittwochnachmittag in der Kahlenstraße, oder dem dortigen Parkhaus, verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

