Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnhausbrand

Bild-Infos

Download

Burgen (ots)

Am 02.10 2020 kam es in der Ortslage Burgen gegen 17:55 Uhr zu einem Küchenbrand. Im Obergeschoss des Einfamilienhauses brach in einer vorgeblich nicht mehr genutzten Küche das Feuer aus. Dieses erstreckte sich auf insgesamt zwei Räume des Hauses. Die Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Die Feuerwehren aus Burgen, Maring-Noviand, Mülheim und Kues waren mit insgesamt 35 Kräften im Einsatz. Ein Rettungswagen mit Notarzt wurde vorsorglich alarmiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell