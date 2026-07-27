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Polizei Hagen

POL-HA: 8-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (24.07.2026) verletzte sich ein 8-jähriges Kind schwer. Gegen 16.00 Uhr fuhr ein 39-jähriger Hagener mit seinem Seat die Enepper Straße in Richtung der Kölner Straße entlang und stieß in Höhe der Eichenkampstraße mit dem 8-Jährigen zusammen. Nach Zeugenaussagen überquerten das Kind und dessen Vater die Fußgängerampel bei Grün. Der 8-Jährige schlug bei dem Zusammenstoß auf der Motorhaube auf und wurde durch die Luft geschleudert. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerte sich der unverletzte Vater um seinen Sohn. Ein Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Kind anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und übergaben die weiteren Ermittlungen an das Verkehrskommissariat. (rei)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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