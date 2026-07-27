Polizei Hagen

POL-HA: 55-Jährige kontrolliert - unter Drogeneinfluss und mit Betäubungsmitteln unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Montagnacht (27.07.2026) hielten Polizeibeamte eine 55-Jährige in Hohenlimburg an, die unter dem Einfluss von Drogen stand und Betäubungsmittel dabei hatte. Die Autofahrerin aus Iserlohn fuhr gegen 03.30 Uhr auf ein Tankstellengelände an der Elseyer Straße und zeigte während der anschließenden Kontrolle Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Drogenspeichelvortest fiel positiv aus. Bei einer Durchsuchung der Handtasche fanden die Einsatzkräfte ein Gefäß mit einem weißen Pulver vor. Die Iserlohnerin räumte ein, dass es sich dabei um Betäubungsmittel handeln würde und sie diese zuletzt vor einigen Tagen konsumiert habe. Die Polizeibeamten ließen der Fahrerin eine Blutprobe entnehmen und stellten das Gefäß sicher. (rei)

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