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Polizei Hagen

POL-HA: Zechbetrug

Hagen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei von den Mitarbeitern eines Steakhauses zu Hilfe gerufen. Das in der Hagener Innenstadt ansässige Restaurant hatte eine Kundin bedient und nun Schwierigkeiten mit ihr.

Eine 41jährige Frau hat es sich in dem Restaurant gut gehen lassen und dort Essen und Getränke im Wert von 64 Euro bestellt und verzehrt. Noch vor dem Verlassen des Restaurants bestellte die Frau ein weiteres Gericht im Wert von 34 Euro zum Mitnehmen.

Nun wurde ein Mitarbeiter stutzig und verlangte die Bezahlung der Rechnung. Dies lehnte die Frau ab und gab an, vor geraumer Zeit angeblich ihre Geldbörse verloren zu haben. Sie habe somit kein Geld und könne die Rechnung nicht bezahlen.

Da die Frau schon vor ihrer Bestellung gewusst hatte, dass sie kein Geld zum Bezahlen hat und trotzdem bestellt und verzehrt hat, wurde gegen sie eine Strafanzeige wegen Betrug (Zechbetrug) aufgenommen. (tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
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Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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