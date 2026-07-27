POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen: 41-jähriger Mann bei Streit verletzt. Mordkommission eingesetzt
Hagen/Gevelsberg (ots)
Gegen 19.15 Uhr kam es am Sonntag (26.07.) in der Hagener Straße in Gevelsberg aus derzeit ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein 41-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte von einem eingesetzten Notarzt nicht ausgeschlossen werden. Der 46-jährige Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Eine Mordkommission der Hagener Polizei ist eingesetzt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell