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Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen: 41-jähriger Mann bei Streit verletzt. Mordkommission eingesetzt

Hagen/Gevelsberg (ots)

Gegen 19.15 Uhr kam es am Sonntag (26.07.) in der Hagener Straße in Gevelsberg aus derzeit ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein 41-Jähriger wurde dabei mit einem Messer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte von einem eingesetzten Notarzt nicht ausgeschlossen werden. Der 46-jährige Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Eine Mordkommission der Hagener Polizei ist eingesetzt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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