POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen: 41-jähriger Mann bei Streit verletzt. Mordkommission eingesetzt

Hagen (ots) - Am Samstagnachmittag wurde die Polizei von den Mitarbeitern eines Steakhauses zu Hilfe gerufen. Das in der Hagener Innenstadt ansässige Restaurant hatte eine Kundin bedient und nun Schwierigkeiten mit ihr. Eine 41jährige Frau hat es sich in dem Restaurant gut gehen lassen und dort Essen und Getränke im Wert von 64 Euro bestellt und verzehrt. Noch vor dem Verlassen des Restaurants bestellte die Frau ein weiteres Gericht im Wert von 34 Euro zum Mitnehmen. Nun ...

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