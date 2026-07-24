Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer stößt mit E-Scooter-Fahrer zusammen und flüchtet

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstagabend (23.07.2026) stieß der Fahrer eines VWs beim Versuch, vom Parkplatz eines Discounters zu fahren, mit einem E-Scooter-Fahrer zusammen. Der Autofahrer beabsichtigte, gegen 18.30 Uhr vom Parkplatz der Filiale auf die Altenhagener Straße abzubiegen. Der 14-jährige Fahrer des E-Scooters befuhr den Gehweg vor der Ein- und Ausfahrt, erkannte das Vorhaben des Autofahrers und hielt an. Wegen des Verkehrs ging der 14-Jährige von einem längeren Anhalten des VW-Fahrers aus und setzte seine Fahrt fort. Zeitgleich fuhr jedoch auch der VW-Fahrer an und stieß mit dem 14-Jährigen zusammen. Nach Angaben des Jugendlichen suchte der Autofahrer das Gespräch mit ihm und wollte seinen VW nur eben abstellen. Stattdessen entfernte er sich unter Beobachtung eines Zeugen über die Fehrbelliner Straße in Richtung der Altenhagener Brücke. Der Zeuge merkte sich ein Kennzeichenfragment, das Aussehen des Fahrers und verständigte die Polizei. Die Erziehungsberechtigten nahmen den leicht verletzten 14-Jährigen in Obhut. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort übernommen. (rei)

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