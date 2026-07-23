POL-HA: Polizeieinsatz nach Suizidankündigung: 37-Jähriger durch Polizeikräfte gesichert
Hagen-Remberg (ots)
Am Donnerstag (23.07.) drohte ein Mann gegen 12.30 Uhr aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Rembergstraße zu springen. Der Bereich wurde durch die Polizei umgehend weiträumig gesperrt. Zudem wurden Spezialkräfte alarmiert. Der 37-Jährige konnte gegen 15 Uhr leicht verletzt gesichert werden. Er wurde im Anschluss zur weiteren psychiatrischen Abklärung und mit dem Ziel der Zwangseinweisung in ein Hagener Krankenhaus gebracht. (arn)
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