Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl in Supermarkt - drei Männer festgenommen

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstagabend (23.07.2026) entwendeten drei Männer im Alter von 29, 21 und 20 Jahren mehrere Waren aus der Auslage eines Supermarktes. Die Männer betraten die Filiale in der Freiligrathstraße gegen 20.00 Uhr, entfernten die Etiketten verschiedener Artikel und versteckten diese in der Kleidung. Der 21-Jährige tauschte sogar sein getragenes Paar Schuhe in der Filiale gegen ein neues Paar und zog dieses an. Ein Ladendetektiv beobachtete das Trio und rief die Polizei hinzu. Die Einsatzkräfte nahmen die drei Männer ohne festen Wohnsitz vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. (rei)

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