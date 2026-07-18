Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hagen (ots)

Am Freitag, 17.07.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es im Hagener Hochschulviertel in der Brahmsstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 21-jährige Hagenerin befuhr mit ihrem BMW die Gluckstraße und bog in die Brahmsstraße ein. Beim Abbiegen habe die Hagenerin, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und stieß im weiteren Verlauf der Brahmsstraße gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Bei den geparkten Fahrzeugen handelte es sich um einen Seat in grau und einen VW in weiß. Bei dem Unfall wurde der Airbag des BMW ausgelöst, weshalb das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Die Unfallverursacherin stand unter Schock und wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen einem Hagener Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Gesamtschaden konnte zum Unfallaufnahmezeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Er wird jedoch auf etwa 4500 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das hiesige Verkehrskommissariat. (ao)

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