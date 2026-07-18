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Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs

Hagen (ots)

Am Freitagabend, 17.07.2026 gegen 20:05 Uhr, kontrollierten Beamte in Hagen Haspe auf der Enneper Straße einen 40-jährigen Hagener, der auf seinem Piaggio Kleinkraftrad unterwegs war. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte der Hagener lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen, obwohl er zuvor im fließenden Verkehr mit etwa 50km/h gefahren war. Ergänzend wurde festgestellt, dass das Kennzeichen das am Kleinkraftrad angebracht war, nicht zu diesem gehörte. Auf den Sachstand angesprochen gab der Hagener an, das Kleinkraftrad so gekauft zu haben. Ein Versicherungsnachweis oder Nachweis über die Drosselung des Kleinkraftrads konnten nicht vorgelegt werden. Im weiteren Verlauf wurden bei dem Fahrer Betäubungsmittel aufgefunden und der Verdacht erhärtete sich, dass er das Kleinkraftrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Aufgrund dessen wurde der Beschuldigte einer Polizeiwache zugeführt. Auf der Polizeiwache erfolgte durch einen angeforderten Arzt eine Blutprobeentnahme. Dem Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Kennzeichenmissbrauchs und dem Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das hiesige Verkehrskommissariat. (ao)

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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