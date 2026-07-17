Polizei Hagen

POL-HA: Rückwärtslaufende Person irritiert junge Kawasaki-Fahrerin

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (16.07.) stürzte eine 16-Jährige zusammen mit ihrem Sozius mit einem Leichtkraftrad. Die Jugendliche befuhr um 22.10 Uhr die Dortmunder Straße in Richtung des Autobahnanschlusses Hagen Nord. Nachdem sie in die Posener Straße abgebogen war, wurde sie nach eigenen Angaben auf eine rückwärtslaufende Person aufmerksam. Aufgrund der ungewöhnlichen Situation habe sie ihren Blick zu lange bei der Person gehalten und sei dann, ohne es zu bemerken, langsam auf die rechte Bordsteinkante zugesteuert. Anschließend kippte die Kawasaki auf den Gehweg. Dabei prallte die 16-Jährige gegen eine Straßenlaterne. Die 16-Jährige und ihr ein Jahr älterer Sozius verletzten sich leicht. Beide wurden durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt und anschließend von ihren Eltern abgeholt. (arn)

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