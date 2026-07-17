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Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen und Lkw-Fahrer gesucht: Radfahrer stößt mit Heck eines Lkw zusammen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (16.07.) fuhr ein 17-Jähriger gegen 11.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Eckeseyer Straße in Fahrtrichtung Vorhalle. Der junge Gevelsberger gab an, dass sein E-Bike plötzlich ohne erkennbaren Grund beschleunigt habe. Verkehrsbedingt habe vor ihm jedoch ein Lkw gebremst. Deshalb sei der Jugendliche daraufhin in das Heck gefahren und habe sich leicht verletzt. Der 17-Jährige vermutete, dass der Fahrer des Lkw den Zusammenstoß nicht bemerkt hatte und seine Fahrt deshalb einfach fortsetzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 17-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hagener Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zum beteiligten Lkw und/oder zum Fahrzeugführer machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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