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Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht: Verursacher verstrickt sich bei Befragung in Widersprüchen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 39-jähriger Autofahrer steht im Verdacht, am Donnerstag (16.07.2026) eine Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Körnerstraße / Karl-Marx-Straße begangen zu haben. Dort hielt der Mann mit seinem Ford Kuga im Beisein einer Beifahrerin an einer roten Ampel. Dabei rollte der Wagen zurück und stieß dabei gegen den dahinter befindlichen Mercedes-Benz GLC 350d. Es entstanden leichte Schäden an beiden Autos. Die Insassen des Mercedes verständigten sich mit dem 39-Jährigen, sich an einem nahegelegenen Parkhaus zu treffen und den Unfall zu klären. Als der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzte, kam er der Absprache jedoch nicht nach und entfernte sich.

Daraufhin verständigten die Insassen des Mercedes die Polizei und schilderten den Unfallhergang. Die Einsatzkräfte konnten den 39-Jährigen und die Beifahrerin im Nahbereich antreffen. Diese verweigerten zunächst, etwas von einem Unfall zu wissen, räumten ihn wenig später jedoch ein und machten weitere widersprüchliche Angaben, wer den Ford gefahren war.

Die Beamten leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen den 39-Jährigen ein und fertigten eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (rst)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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