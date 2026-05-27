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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad von Firmenparkplatz entwendet

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

In der Brünestraße entwendeten Kriminelle am 26. Mai (Dienstag) zwischen 05.45 Uhr und 14.05 Uhr von einem Firmenparkplatz ein Motorrad der Marke BMW, das mit einem Heinsberger Kennzeichen (HS-) versehen war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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