POL-HS: Motorrad von Firmenparkplatz entwendet
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
In der Brünestraße entwendeten Kriminelle am 26. Mai (Dienstag) zwischen 05.45 Uhr und 14.05 Uhr von einem Firmenparkplatz ein Motorrad der Marke BMW, das mit einem Heinsberger Kennzeichen (HS-) versehen war.
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