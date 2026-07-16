Polizei Hagen

POL-HA: Minderjährige klaut Kennzeichen für E-Scooter

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Mittwochabend (15.07.) verständigte eine Zeugin die Polizei, als sie gegen 23.15 Uhr in der Haardtstraße zwei verdächtige Personen sah. Eine Streifenwagenbesatzung traf auf zwei Jugendliche (13 und 16), die zusammen auf einem E-Scooter unterwegs waren. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war, obwohl er über ein Kennzeichen verfügte. Die 13-Jährige gab an, dass ein Bekannter ihrer Mutter den E-Scooter vor ein paar Wochen online auf einer Verkaufsplattform erworben habe. Zugelassen sei dieser jedoch noch nicht. Das Kennzeichen habe sie von einem E-Scooter einer Verleihfirma abgemacht und an den E-Scooter, mit dem sie unterwegs gewesen war, montiert. Ihre Mutter habe jedoch nicht gewusst, dass sie mit dem Roller unterwegs ist. Diese habe ihr das Fahren untersagt. Die Polizisten brachten die Minderjährige zu ihrer Wohnanschrift und übergaben sie an ihre Mutter. Die Streifenwagenbesatzung fertigte eine Strafanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Anzeige bezüglich des Kennzeichendiebstahls. (arn)

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