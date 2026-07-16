PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Deodorant aus Discounter gestohlen - Hagenerin schubst Ladendetektiv

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.07.2026) schubste eine 37-Jährige einen Ladendetektiv mehrfach nach einem Diebstahl. Zuvor nahm die Frau aus Hagen verschiedene Artikel aus der Warenauslage eines Discounters am Friedrich-Ebert-Platz und verstaute ein Deodorant in der Hosentasche. An der Kasse bezahlte sie außer des Deodorants alle Waren und verließ den Discounter gegen 14.30 Uhr. Ein 38-jähriger Ladendetektiv beobachtete die Hagenerin dabei und versuchte, sie zur Rede zu stellen. Plötzlich rannte die Frau los und wollte flüchten. Nachdem der Ladendetektiv sie eingeholt hatte, schubste diese den Mann zweimal. Diesem gelang es, den weiteren Fluchtversuch zu unterbinden und die Hagenerin bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festzuhalten. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein und übergaben das Diebesgut an den Ladendetektiv. (rei)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 10:10

    POL-HA: Verkehrskontrolle: E-Scooter als gestohlen gemeldet

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend (15.07.2026) in Hohenlimburg einen 32-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass der Roller als gestohlen gemeldet worden war. Der 32-Jährige fuhr mit dem E-Scooter um 18.45 Uhr auf der Stennertstraße in Richtung "Im Weinhof". Die Beamten führten zu diesem Zeitpunkt im Bereich Stennertstraße/Iserlohner Straße allgemeine ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:50

    POL-HA: Hagenerin zeigt Ex-Mann nach Bedrohungen und häuslicher Gewalt an

    Hagen-Haspe (ots) - Eine Hagenerin suchte am Mittwoch (15.07.) eine Polizeiwache auf, um eine Anzeige gegen ihren Ex-Mann zu erstatten. Der 23-Jährige habe sie nach ihren Angaben in der Vergangenheit mehrfach bedroht und auch körperlich angegriffen. Sie habe die Polizei häufig aus Angst nicht über die häuslichen Gewalten in Kenntnis gesetzt. Vor einigen Wochen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren