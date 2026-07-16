Polizei Hagen

POL-HA: Deodorant aus Discounter gestohlen - Hagenerin schubst Ladendetektiv

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.07.2026) schubste eine 37-Jährige einen Ladendetektiv mehrfach nach einem Diebstahl. Zuvor nahm die Frau aus Hagen verschiedene Artikel aus der Warenauslage eines Discounters am Friedrich-Ebert-Platz und verstaute ein Deodorant in der Hosentasche. An der Kasse bezahlte sie außer des Deodorants alle Waren und verließ den Discounter gegen 14.30 Uhr. Ein 38-jähriger Ladendetektiv beobachtete die Hagenerin dabei und versuchte, sie zur Rede zu stellen. Plötzlich rannte die Frau los und wollte flüchten. Nachdem der Ladendetektiv sie eingeholt hatte, schubste diese den Mann zweimal. Diesem gelang es, den weiteren Fluchtversuch zu unterbinden und die Hagenerin bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festzuhalten. Diese leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein und übergaben das Diebesgut an den Ladendetektiv. (rei)

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