Polizei Hagen

POL-HA: 2-jähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Beim Abbiegen von der Jahnstraße in die Straße An der Kehle übersah eine Autofahrerin am Mittwoch (15.07.) eine Hagenerin (38) mit ihrer 2-jährigen Tochter. Die beiden Fußgängerinnen befanden sich nach Angaben der Mutter des Mädchens gegen 08 Uhr auf dem Heimweg und überquerten die Straße aus Richtung Herrenstraße kommend, als die 38-jährige Opel-Fahrerin nach links in die Straße einbog. Die Mutter des Kindes wurde durch das Fahrzeug der Hagenerin touchiert und stürzte mit ihrer 2-jährigen Tochter zu Boden. Das Kleinkind und die 38-jährige Hagenerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die Fahrerin des Opel wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Sie blieb im Anschluss auf eigenen Wunsch vor Ort. (arn)

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