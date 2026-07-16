POL-HA: Zeugen gesucht - Bronzeskulptur "Brüderchen und Schwesterchen" gestohlen

Hagen-Haspe (ots) - Auf der Tückingstraße stürzte ein Motorradfahrer am Dienstag (14.07.) auf der regennassen Straße aus und verletzte sich dabei schwer. Der Mann war gegen 06.40 Uhr in Richtung Vorhalle unterwegs, als er nach eigenen Angaben nach dem Kreisverkehr ins Rutschen geriet. Die Suzuki des 49-Jährigen überschlug sich und kam im Grünstreifen zum Liegen. ...

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