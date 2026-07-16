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Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - Bronzeskulptur "Brüderchen und Schwesterchen" gestohlen

POL-HA: Zeugen gesucht - Bronzeskulptur "Brüderchen und Schwesterchen" gestohlen
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Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag (15.07.2026) stellte ein städtischer Mitarbeiter bei einer Begehung des Lenneparks in Hohenlimburg den Diebstahl der Bronzeskulptur "Brüderchen und Schwesterchen" fest. Nach der Anzeigenerstattung übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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