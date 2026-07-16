POL-HA: Rücknahme einer Vermisstenfahndung - Zwölfjähriger wieder da
Hagen (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 12-Jährigen (Pressemitteilung vom 14.07.2026) wird hiermit zurückgenommen. Das Kind konnte wohlbehalten in Bochum angetroffen werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! (rei)
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