POL-HA: Rücknahme einer Vermisstenfahndung - Zwölfjähriger wieder da

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Mittwochabend (15.07.) verständigte eine Zeugin die Polizei, als sie gegen 23.15 Uhr in der Haardtstraße zwei verdächtige Personen sah. Eine Streifenwagenbesatzung traf auf zwei Jugendliche (13 und 16), die zusammen auf einem E-Scooter unterwegs waren. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war, obwohl er über ein Kennzeichen verfügte. Die 13-Jährige gab ...

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