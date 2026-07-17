POL-HA: Hagener ohne Führerschein mit BMW angetroffen
Hagen-Mitte (ots)
Am Donnerstag (16.07.) meldete ein Anrufer der Polizei, dass ein Hagener ohne Führerschein mit einem BMW im Innenstadtbereich unterwegs ist. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 20-Jährigen gegen 17.20 Uhr auf der Eilper Straße, in Fahrtrichtung Volmetalstraße, ausfindig machen. Auf einem Parkplatz kontrollierten die Beamten den Mann, der zugab, dass er keine Fahrerlaubnis besitze und er wisse, dass er nicht fahren dürfe. Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein und untersagten ihm ausdrücklich die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Auch der Halter des BMW wurde angezeigt, da er zuließ, dass der 20-Jährige ohne Führerschein mit dem Auto fährt. Der BMW blieb vor Ort auf dem Parkplatz. (arn)
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