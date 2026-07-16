Polizei Hagen

POL-HA: "Fahrradtour" für E-Bike/Pedelec-Fans mit der Polizei // Trainings für Großeltern und Enkel und Trainings in der Jugendverkehrsschule mit dem Zweirad

Hagen (ots)

Auf unseren Straßen sind immer mehr Pedelecs/E-Bikes unterwegs. Die Zweiräder erfreuen sich vor allem im Sommer großer Beliebtheit und halten die Menschen mobil. Doch die höhere Fahrgeschwindigkeit der Räder in Kombination mit fehlender Fahrpraxis oder falschen Einschätzungen kann schnell gefährlich werden. Die Hagener Polizei bietet deshalb spezielle E-Bike/Pedelec-Trainings für Erwachsene an. Wer die sichere Fahrt mit dem Zweirad zusammen mit der Verkehrssicherheitsberatung der Hagener Polizei üben möchte, kann an folgenden Tagen und Orten an Pedelec/E-Bike Trainings teilnehmen, die als gemeinsame Ausfahrt geplant sind. Bestandteil sind praxisnahe Übungen, damit Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Elektroräder möglichst souverän beherrschen.

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Die Ausfahrt ist auf 10 Teilnehmerinnen/Teilnehmer pro Termin begrenzt.

- Sonntag, 02.08., ab 10.30 Uhr, Marktplatz Boele, Hilgenland - Anmeldung bis zum 30.07., 13 Uhr

- Montag, 10.8., ab 10 Uhr, Lennebad Hohenlimburg, Im Klosterkamp - Anmeldung bis zum 06.08., 13 Uhr

- Montag, 17.08., ab 17.30 Uhr, Marktplatz Haspe, Tillmannstraße - Anmeldung bis zum 13.08. -13 Uhr

Bitte beachten Sie: Die Ausfahrt wird durch den jeweiligen Ortsteil gehen und beträgt rund 15 km. Angesetzt ist das Training auf ca. 2 Stunden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen entsprechend fit sein und ausreichend Zeit einplanen.

Wer an der Ausfahrt teilnehmen möchte, benötigt einen eigenen Fahrradhelm sowie ein verkehrssicheres Pedelec/E-Bike. Bitte denken Sie auch an wetterangepasste Kleidung und ggf. ein Getränk. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Treffpunkt ist jeweils an den angegebenen Orten.

Zusätzlich bietet die Polizei Hagen unter dem Motto "Miteinander radeln, voneinander lernen" Trainings für Großeltern und Enkel ab jeweils 10 Uhr in der Jugendverkehrsschule an. Die Verkehrssicherheitsberatung möchte mit den Trainings ein gemeinsames Erlebnis mit Großeltern und Enkel schaffen. Die Großeltern-Enkel-Teams sind herzlich dazu eingeladen, spielerisch den sicheren Umgang mit dem Fahrrad zu lernen. Gemeinsam mit den Großeltern und der Polizei üben die Jungen und Mädchen, wie man sich richtig und vor allem sicher durch den Straßenverkehr bewegt. Auch die Großeltern sollen nicht zu kurz kommen und können vielleicht noch das ein oder andere erfahren. Die Termine sind pro Training auf 5 Teams begrenzt.

Zu den Terminen:

- Mittwoch, 12.08. - Anmeldeschluss: Dienstag, 11.08., 13 Uhr - Donnerstag, 27.08. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 26.08., 13 Uhr

Weitere Trainings in der Jugendverkehrsschule, bei denen ebenfalls eine Anmeldung erforderlich ist, finden an folgenden Tagen statt:

- Dienstag, 21.07. - Anmeldeschluss: Montag, 20.07., 13 Uhr - Donnerstag, 23.07. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 22.07., 13 Uhr - Dienstag, 28.07. - Anmeldeschluss: Montag, 27.07., 13 Uhr - Donnerstag, 30.07. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 29.07., 13 Uhr - Dienstag, 04.08. - Anmeldeschluss: Montag, 03.08., 13 Uhr - Donnerstag, 06.08. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 05.08., 13 Uhr - Montag, 10.8. - Anmeldeschluss: Freitag, 07.08., 13 Uhr - Montag, 17.08. - Anmeldeschluss: Freitag, 14.08., 13 Uhr - Mittwoch, 26.08. - Anmeldeschluss: Dienstag, 25.08., 13 Uhr.

Anmeldung zu den jeweiligen Trainings: Interessierte Fahrerinnen und Fahrer können sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-4011) und PHKin Kantak (02331-986-4012) oder per E-Mail an PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de melden.

Pedelec Trainings ohne Fahrradtour, mit Parcours vor Ort und ohne eine erforderliche Anmeldung, bietet die Hagener Polizei ebenfalls an. Kurzentschlossene können an folgenden Tagen und Orten an den Trainings teilnehmen:

- Mittwoch, 19.08., ab 10 Uhr, Hengsteysee in der Seestraße/am Ruhrtalradweg - Donnerstag, 13.08., ab 10 Uhr, Lennepark

(arn)

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