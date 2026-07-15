POL-HA: Motorradfahrer rutscht auf regennasser Fahrbahn aus und verletzt sich schwer
Hagen-Haspe (ots)
Auf der Tückingstraße stürzte ein Motorradfahrer am Dienstag (14.07.) auf der regennassen Straße aus und verletzte sich dabei schwer. Der Mann war gegen 06.40 Uhr in Richtung Vorhalle unterwegs, als er nach eigenen Angaben nach dem Kreisverkehr ins Rutschen geriet. Die Suzuki des 49-Jährigen überschlug sich und kam im Grünstreifen zum Liegen. An dem Unfall war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwer verletzten Hagener in ein Krankenhaus. Das stark beschädigte Motorrad musste abgeschleppt und ausgelaufenes Benzin abgestreut werden. Beide Richtungsfahrbahnen waren für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. (arn)
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