Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Schlägerei zwischen mehreren Personen am Hauptbahnhof gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Zwischen mehreren bislang unbekannten Personen entwickelte sich am Dienstagabend (14.07.2026) in der Innenstadt eine Schlägerei. Gegen 21.50 Uhr ging bei der Leitstelle der Hagener Polizei ein Notruf ein, in dem eine Zeugin Angaben zu der handfesten Auseinandersetzung vor einem Café am Graf-von-Galen-Ring machte. Die Anruferin teilte mit, dass zwei Personengruppen aneinandergeraten seien und sich zum Teil mit Stühlen beworfen hätten. Mehrere Polizeibeamte, darunter auch ein Diensthundführer, konnten kurz nach dem Notruf keine Schlägerei mehr feststellen. Ob bei der Auseinandersetzung jemand verletzt wurde, konnten sie ebenfalls nicht ermitteln. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

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