Polizei Hagen

POL-HA: Positive Bilanz nach vier Wochen strategischer Fahndung am Hagener Hauptbahnhof

Hagen-Mitte (ots)

Nach vier Wochen zieht die Polizei Hagen eine positive Bilanz der strategischen Fahndung. Die zeitlich befristete Maßnahme wurde vom 01. bis zum 28. Juni 2026 durchgeführt und ergänzte die bereits seit vielen Jahren bestehende Schwerpunktarbeit der Polizei Hagen im Bereich des Umfelds des Hauptbahnhofs. Ziel war es, Straftaten der Gewalt-, Betäubungsmittel- und Messerkriminalität frühzeitig zu verhindern, kriminalitätsrelevante Strukturen konsequent zu bearbeiten sowie weitere Erkenntnisse für die Bekämpfung dieser Deliktsbereiche zu gewinnen.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 451 Personen sowie 183 Fahrzeuge. Die Maßnahmen führten zu 15 Berichten wegen verdächtiger Feststellungen, 13 Strafanzeigen, fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 18 Fahndungstreffern. Weiterhin konnten drei Messer, diverse Betäubungsmittel sowie weitere gefährliche beziehungsweise beweisrelevante Gegenstände sichergestellt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die erweiterten Kontrollmöglichkeiten der strategischen Fahndung konsequent genutzt wurden und einen wichtigen Beitrag zur Gefahrenabwehr sowie zur Verfolgung von Straftaten geleistet haben.

Auch die Reaktionen aus der Bevölkerung fielen überwiegend positiv aus. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger begrüßten die verstärkte Polizeipräsenz sowie die konsequenten Kontrollen und brachten ihre Unterstützung für die Maßnahmen zum Ausdruck.

"Sicherheit entsteht durch konsequentes Handeln und sichtbare Präsenz. Die strategische Fahndung hat gezeigt, dass wir dort handeln, wo es erforderlich ist. Die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung bestärken uns darin, diesen Weg konsequent fortzusetzen", teilt Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh mit.

Während der vierwöchigen Maßnahme fanden zahlreiche verdachtsunabhängige Kontrollen im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs durch uniformierte und zivile Kräfte statt. Gemeinsam mit der Bundespolizei führte die Polizei Hagen unter anderem einen großangelegten Kontrolleinsatz durch. Dabei konnten unter anderem ein Teleskopschlagstock sowie ein Einhandmesser aufgefunden und zur Gefahrenabwehr sichergestellt werden. Gegen die jeweiligen Besitzer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Einsatz verdeutlicht exemplarisch, welchen Mehrwert die durch die strategische Fahndung eröffneten Kontrollmöglichkeiten für die Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung bieten.

Ob die strategische Fahndung auch zu einer nachhaltigen Veränderung der Kriminalitätslage im Bereich des Hauptbahnhofs beigetragen hat, wird derzeit kriminalfachlich ausgewertet. Die Analyse der erhobenen Erkenntnisse und Fallzahlen nimmt noch einige Zeit in Anspruch. Erst auf Grundlage dieser belastbaren Bewertung wird entschieden, ob und in welchem Umfang die strategische Fahndung zu einem späteren Zeitpunkt erneut angeordnet wird.

Die Sicherheit der Menschen in Hagen hat für die Polizei weiterhin höchste Priorität. Deshalb wird der Bereich rund um den Hauptbahnhof auch künftig im besonderen Fokus der Einsatzkräfte stehen. Durch eine hohe Präsenz, flexible Kontrollmaßnahmen und lageangepasste Einsätze wird die Polizei weiterhin konsequent gegen Straftäter vorgehen und jederzeit auf sich verändernde Sicherheitslagen reagieren. (sch)

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