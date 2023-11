Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Jugendliche mit Softair-Waffe in der Fußgängerzone

Hagen (ots)

Am Samstag, 11.11.2023, fielen einem Zeugen gegen 15:20 Uhr zwei Jugendliche in der Mittelstraße auf, die mit einer Pistole in Richtung Innenstadt zielten und anschließend in Richtung Markt davon gingen. Polizeibeamte konnten die beiden Personen im Rahmen der Fahndung wenig später auf der Frankfurter Straße in einem Pkw Hyundai antreffen. Da einer der Jugendlichen in der Kontrollsituation im Fahrzeug sitzend nach der erwähnten Pistole griff, wurde er durch die Beamten mit vorgehaltener Dienstwaffe aufgefordert, diese wegzulegen und aus dem Pkw auszusteigen. Die beiden 16- und 17-jährigen Jugendlichen wurden anschließend der Polizeiwache zugeführt, wo sie an die Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Bei der Pistole handelte es sich um eine Softair-Waffe, die einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sah und somit als Anscheinswaffe gilt. Diese wurde durch die Polizei sichergestellt und ein entsprechender Verstoß gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Da Hinweise vorlagen, dass beide Personen den Pkw geführt hatten, erhielten sie darüber hinaus eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Halter des Pkw muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

MS

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell