POL-HA: Aufmerksamer Supermarktmitarbeiter meldet Trunkenheitsfahrt

Hagen (ots)

Am Abend des 23.09.2023 meldete ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Hagener Supermarktes bei der Polizeileitstelle in Hagen eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Der 32-Jährige Zeuge erklärte, dass er beobachtet habe, wie eine augenscheinlich alkoholisierte Person mit seinem Geländewagen den dortigen Parkplatz verlies. Durch umgehend eingesetzte Polizeibeamte konnte der 35-Jährige Mann an der nahegelegenen Wohnadresse angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur stark alkoholisiert war, sondern sich auch noch seine dreijährige Tochter in seiner Obhut befand. Das Kind konnte vorerst bei einem anderen Familienmitglied untergebracht werden. Dem Mann wurden anschließend auf der Polizeidienststelle zwei Blutproben zur Feststellung des Alkoholgehaltes entnommen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, sowie eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt, im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist er nämlich ebenfalls nicht. (cw)

