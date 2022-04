POL-HA: Handyvideo führt zu häuslicher Gewalt

Hagen-Haspe (ots) - Am Montag, 25.04.2022, fuhr eine 50-Jährige in ihrem Skoda gegen 13:10 Uhr die Straße Am Berge in Richtung Berliner Allee entlang. Zu diesem Zeitpunkt hielt in entgegengesetzter Fahrtrichtung ein Linienbus. Hinter dem Bus lief plötzlich ein sechsjähriges Mädchen auf die Straße. Die Skoda-Fahrerin leitete sofort eine Vollbremsung ein. Sie konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. ...

mehr