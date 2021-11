Polizei Hagen

POL-HA: Ehepaar bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Boeler Straße verletzte sich am Samstag (13.11.2021) gegen 09.45 Uhr ein Ehepaar bei einem Verkehrsunfall, als sie die Straße an einer Ampel überquerten. Die Senioren waren zu Fuß unterwegs, als eine 26-Jährige mit ihrem Seat von der Knippschildstraße kommend rechts auf die Hagener Straße abbog. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte die Hagenerin den Einkaufstrolley, den der Mann hinter sich herzog. Der 72-Jährige und seine 70-Jährige Frau stürzten und verletzten sich dabei leicht. Sie kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

