Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Hagen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Freitagnachmittag (14.05.2021) einen Autofahrer an, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 14.40 Uhr wurden die Beamten im Bereich der Wehringhauser Straße auf einen schwarzen Audi aufmerksam. Sie hielten ihn wenig später im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. In dem Gespräch mit dem 21-jährigen Fahrzeugführer sagte dieser, dass er vor wenigen Tagen Cannabis geraucht hätte. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte kurz darauf den Rückstand des Betäubungsmittels in seinem Körper an. Eine durchgeführte Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab zusätzlich, dass dem Hagener bereits im letzten Jahr der Führerschein entzogen wurde. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Rauschmitteleinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (sen)

