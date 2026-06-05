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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrradstaffel der Polizei Mönchengladbach im Einsatz für Verkehrssicherheit

POL-MG: Fahrradstaffel der Polizei Mönchengladbach im Einsatz für Verkehrssicherheit
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Mönchengladbach (ots)

Seit kurzem sind Polizistinnen und Polizisten der Direktion Verkehr der Polizei Mönchengladbach mit dem Zweirad auf den Straßen Mönchengladbachs unterwegs, um mit einem zusätzlichen Baustein für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Die Vorteile des Fahrrades als Fortbewegungsmittel liegen dabei auf der Hand: Unterwegs auf Augenhöhe - Bürgernähe schaffen und dabei Staus umgehen, innerstädtische Bereiche bestreifen, gezielt, dynamisch und mobil gegen Verkehrsverstöße vorgehen, - und das ganze kostengünstiger und umweltfreundlicher als mit dem Streifenwagen. Diesen Mehrwert hat auch Polizeipräsident Stephan Zenker kurz nach seiner Amtseinführung erkannt und sich gemeinsam mit EPHKin Melanie Brandtner, stellvertretende Direktionsleiterin Verkehr bei der Polizei Mönchengladbach, für die Beschaffung von Ausrüstung für die radfahrenden Polizistinnen und Polizisten stark gemacht.

Im Rahmen der Roadpol-Initiative "Two-Wheeler" führten sie am 3. Juni zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Im Fokus standen dabei E-Scooter sowie Pedelec- und Radfahrende - Verkehrsteilnehmende, die auf zwei Rädern unterwegs sind. Durch Maßnahmen wie diese soll die Sicherheit im innerstädtischen Mischverkehr auch in Zukunft spürbar erhöht werden. Auch Polizeipräsident Stephan Zenker machte sich vor Ort ein Bild an der Kontrollstelle und ging mit den Polizistinnen und Polizisten sowie den Rheydter Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch. Stephan Zenker betont: "Zweiradfahrende sind bei Verkehrsunfällen besonders gefährdet - es kommt daher darauf an, die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen - genau deshalb nutzen wir die gesamte Bandbreite unserer uniformierten und zivilen Kontrollen."

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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