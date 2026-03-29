Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diensthund Muffin erschnüffelt erfolgreich flüchtigen Fahrzeugführer nach Verkehrsunfallflucht

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Mönchengladbach, Heyden (ots)

Am frühen Sonntag Morgen (29.03), gegen 01.45 Uhr (WZ), befahren ein 25-jähriger Mönchengladbacher und seine 24-Jährige weibliche Begleitung mit ihrem PKW die Steinstraße in Richtung Duvenstraße. An der Kreuzung Duvenstraße Ecke Steinstraße verloren sie aus bisher noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierten mit einer dort befindlichen Laterne, welche wiederum eine angrenzende Lichtzeichenanlage beschädigt. Im Anschluss beabsichtigen sie mit ihrem stark beschädigten PKW von der Unfallörtlichkeit zu flüchten. Nach ca. 400 Metern mussten sie ihr stark beschädigtes und nicht mehr fahrbereites Fahrzeug verlassen und flüchteten beide fußläufig in Richtung Mülgaustraße. Im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelten die Beamten, dass an dem Fahrzeug u.a. die falschen Kennzeichen angebracht waren und das Fahrzeug über keinen Versicherungsschutz mehr verfügte. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde zur Ergreifung des flüchtenden 25-Jährigen u.a. ein Diensthundeführer mit seinem Rotweiler "Muffin" eingesetzt. Nach einer fußläufigen Verfolgung von ca. 300 Metern erschnüffelte der Diensthund die beiden Flüchtigen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und ihm diesbezüglich auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen werden musste. Nach erfolgter Ausnüchterung wurde der Mönchengladbacher aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Insgesamt entstand hoher Sachschaden. Der PKW musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Die Laterne und die Lichtzeichenanlage wurden durch den zuständigen Notdienst Instand gesetzt. Bei der Kollision blieb der Mönchengladbacher unverletzt, die 24-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der 25-Jährige war bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Ihn erwartet erneut ein umfangreiches Ermittlungsverfahren u.a. wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Versicherungsschutz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. (Bi.)

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