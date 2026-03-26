Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zweimal Straßenraub am selben Tag: 28-jähriger Lieferdienstfahrer und 75-jährige Frau beraubt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 25. März, erstattete ein 28-jähriger Lieferdienstfahrer Anzeige wegen Raubes. Nach eigenen Angaben lieferte er gegen 12.30 Uhr am Berliner Platz Lebensmittel aus. Während er die Bestellung an seinem Lieferwagen sortierte, entriss ihm ein bislang Unbekannter seinen Rucksack, in dem sich unter anderem sein Portemonnaie sowie Schlüssel befanden. Der Unbekannte wird als männlich beschrieben und soll dunkle Oberbekleidung sowie eine Mütze getragen haben. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Am Mittwochabend kam es gegen 20 Uhr zu einem weiteren Straßenraub. Eine 75-jährige Frau hielt sich an einer Bushaltestelle an der Friedrich-Ebert-Straße auf, als ein Unbekannter in ihre Handtasche griff. Trotz Gegenwehr entriss er ihr die Tasche und flüchtete. Die Frau stürzte dabei, blieb jedoch unverletzt. Der Unbekannte wird ebenfalls als männlich beschrieben und trug schwarze Kleidung sowie eine Kappe.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (at)

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