Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht auf der Hubertusstraße - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 24. März, kam es gegen 11 Uhr auf der Hubertusstraß / Reststrauch zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 75-jähriger Autofahrer war mit seinem Wohnanhänger von der Hubertusstraße in Richtung Geistenbecker Ring unterwegs. Neben ihm befand sich ein Lkw auf der Rechtsabbiegerspur. Nachdem die Ampel auf Grün wechselte, fuhren beide Fahrzeuge an.

Beim Ausscheren touchierte der Lkw nach Angaben des 75-Jährigen mit seiner Ladefläche dessen Wohnanhänger an der rechten Seite und beschädigte diesen. Der Autofahrer hielt daraufhin an, während der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Reststrauch fortsetzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Lkw um einen blauen Autotransporter mit vermutlich Bergheimer Kennzeichen.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Lkw-Fahrer geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161- 290 zu melden. (at)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell