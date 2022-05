Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Wochenende an drei Tatorten im Stadtgebiet eingebrochen:

An der Urftstraße im Stadtteil Schmölderpark verschafften sie sich am Freitag, 27. Mai, um 17.35 Uhr Zutritt zu einer Wohnung, aus der sie Dokumente und eine Tasche mitnahmen.

Zwischen Donnerstag, 26. Mai, um 11 Uhr und Sonntag, 29. Mai, um 19.15 Uhr ein Fenster an einem Haus an der Volksgartenstraße in Hardterbroich-Pesch ein. Das Objekt durchwühlten sie und entwendeten mindestens einen Laptop.

In Rheindahlen an der Straße Gerkerather Mühle verübten noch nicht identifizierte Täter am Sonntag, 29. Mai, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 19.45 Uhr einen Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Gestohlen wurden mehrere Elektrogeräte.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell