POL-MG: Diebstähle aus Fahrzeugen: Schal, Handschuhe und Jacken unter den Beutestücken

Mönchengladbach (ots)

Es wird kalt in Mönchengladbach - und prompt sind auf der Liste der Beutestücke, die unbekannte Täter in den vergangenen Tagen aus Fahrzeugen entwendet haben, auch ein Winterschal und Winterhandschuhe sowie Jacken zu finden.

Im Stadtteil Grenzlandstadion sind an einer Reihe von Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen worden. Die Beschädigungen an den Fahrzeugen wurden am Mittwoch, 26. Februar, in den Morgenstunden entdeckt. Vier Fahrzeuge standen auf dem Jahnplatz; jeweils einmal waren die Breite Straße, die Nordstraße und die Brucknerallee ein Tatort.

An der Viktoriastraße im Stadtteil Gladbach wurde zwischen Dienstag, 25. Februar, 17 Uhr, und Mittwoch, 26. Februar, 8.15 Uhr, die Fensterscheibe der Beifahrertüre eines Pkw eingeschlagen. Handschuhfach und Mittelkonsole standen offen, als die Tat entdeckt wurde. Entwendet wurde jedoch in diesem Fall nichts.

Drei Diebstähle aus Pkw - angezeigt am Dienstagmorgen - gab es im Stadtteil Hardterbroich-Pesch. An der Moselstraße ließ ein unbekannter Täter, der eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte, zwei Taschen mitgehen. Sie wurden aber im Lauf des Vormittags als Fundsachen auf einer Polizeiwache abgegeben. Auch an der Straße Reyerhütte wurde eine Pkw-Scheibe eingeschlagen. Der Täter erbeutete eine Jacke. Ein anderer Fall hatte auch Reyerhütte als Tatort: Nachdem ein Fahrzeugschein auf der Stiegerfeldstraße gefunden worden war, begutachtete die Fahrzeugbesitzerin ihren Pkw genauer und stellte fest, dass es offensichtlich einen Diebstahl aus dem Wagen gegeben hatte. Zwischen dem 14. und dem 25. Februar war demnach nicht nur der Fahrzeugschein, sondern auch ein mobiles Navigationsgerät aus dem Pkw gestohlen worden. Der Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in das Auto. Beschädigungen an dem Wagen konnten jedenfalls nicht festgestellt werden.

Weitere Fälle von eingeschlagenen Fahrzeugscheiben und durchwühlten Fahrzeugen in den beiden vergangenen Nächten wurden aus Mülfort (dreimal am Römerbrunnen und einmal an der Nordstraße) und aus Dahl (viermal im Bereich Rheydter Straße / Breite Straße sowie einmal an der Richard-Wagner-Straße und einmal im Bereich Theodor-Heuss-Straße / August-Oster-Straße) sowie aus Bonnenbroich-Geneicken (dreimal an der Bonnenbroicher Straße) gemeldet. In den meisten Fällen blieben die unbekannten Täter ohne Beute, sie entwendeten aber auch zwei Jacken und einen Führerschein.

Die Polizei bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

