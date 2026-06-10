Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Das erste Smartphone fürs Kind: Zwischen KI, Algorithmen und digitaler Sicherheit

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Mainz (ots)

Das erste eigene Smartphone gehört für viele Kinder spätestens mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule dazu. Es eröffnet neue Möglichkeiten zur Kommunikation, Information und Unterhaltung - ist heute aber zugleich der Zugang zu sozialen Netzwerken, Künstlicher Intelligenz (KI) und algorithmisch gesteuerten Inhalten. Damit steigen auch die Anforderungen an einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

Die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz empfehlen Eltern, den Einstieg ihres Kindes in die mobile Welt aktiv zu begleiten. Ob ein Kind bereit für ein eigenes Smartphone ist, hängt dabei weniger vom Alter als vom individuellen Reifegrad ab.

Zu einem sicheren Start gehört zunächst die Vermittlung grundlegender Medienkompetenz. Angebote wie das Internet-ABC helfen Kindern dabei, wichtige Kenntnisse rund um Internet, Smartphone und Apps spielerisch zu erwerben: https://www.internet-abc.de/surfschein/

Ebenso wichtig ist die bewusste Steuerung der Smartphone-Nutzung. Moderne Funktionen wie "Bildschirmzeit" oder "Family Link" ermöglichen es Eltern nicht nur, Nutzungszeiten zu begrenzen, sondern auch manipulative Funktionen wie automatisches Abspielen von Inhalten einzuschränken.

Ein weiterer wichtiger Baustein ist der Schutz vor ungeeigneten Inhalten und Kostenfallen. Kindgerechte Suchmaschinen wie "fragFINN" oder "Helles Köpfchen" bieten einen sicheren Zugang zu Informationen. Gleichzeitig sollten Eltern In-App-Käufe, Zahlungsfunktionen und Drittanbieterabrechnungen absichern, um unerwartete Kosten zu vermeiden.

Besondere Aufmerksamkeit verdient zudem der Umgang mit KI-Anwendungen. Laut aktueller JIM-Studie nutzen bereits mehr als zwei Drittel der Jugendlichen regelmäßig KI-Tools. Eltern sollten daher gemeinsam mit ihren Kindern Datenschutz- und Privatsphäre-Einstellungen überprüfen und über Chancen, Risiken und Funktionsweisen von Chatbots sprechen.

Technische Schutzmaßnahmen können unterstützen, ersetzen jedoch nicht den regelmäßigen Austausch innerhalb der Familie. Gespräche über Apps, Inhalte und Nutzungsregeln fördern die Medienkompetenz und helfen Kindern, digitale Angebote sicher und selbstbestimmt zu nutzen.

Web-Seminar für Eltern:

Am 26. Juni um 15 Uhr informieren die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz in einem kostenlosen Web-Seminar über Smartphone-Sicherheit für Kinder und Jugendliche. Hier können Sie sich anmelden: www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp

Weitere Informationen zum Thema finden sich unter:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/erstes-smartphone-fuers-kind-aber-sicher/

https://www.klicksafe.de/materialien/mein-kind-und-ki-aufwachsen-mit-kuenstlicher-naehe

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