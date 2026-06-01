Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz am 12. Juni: Vorstellung des Kriminaltechnik-Simulators "Forensics: Crime Scene Detective"

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Mainz (ots)

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz lädt gemeinsam mit dem Spieleentwickler Binary Impact GmbH und dem Publisher Aerosoft zu einer Pressekonferenz am

- Freitag, den 12. Juni 2026, um 10:00 Uhr, - Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, Jakob-Steffan-Raum, - 55118 Mainz, Valenciaplatz 7 (Einlass über LKA-Haupteingang, Kreyßigstraße)

ein.

Bei der Pressekonferenz wird das neue Simulationsspiel "Forensics: Crime Scene Detective" präsentiert - ein innovatives Format, das die oft verborgene Arbeit moderner Kriminaltechnik erlebbar macht. Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle einer forensischen Fachkraft und tauchen in die Welt der Spurensicherung, digitalen Analyse und kriminaltechnischen Ermittlungen ein.

Mit "Forensics: Crime Scene Detective" möchte das LKA insbesondere junge Menschen ansprechen und einen modernen Zugang zu kriminalistischen Berufen schaffen - spannend, interaktiv und nah an der Realität.

Neben der offiziellen Vorstellung des Spiels gibt es einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen echter kriminaltechnischer Arbeit: An mehreren Stationen demonstrieren Expertinnen und Experten unter anderem die DNA-Analyse, digitale Forensik, Ballistik und Waffenkunde sowie Daktyloskopie.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. LKA-Präsident Mario Germano, der Geschäftsführer von Binary Impact, Jens Wiechering, der Senior Product Manager bei der Aerosoft GmbH, Jan Depenbusch, der Abteilungsleiter für Digitale Einsatz- und Ermittlungsunterstützung/Cybercrime, Jens Böhle, und die Leiterin der Kriminaltechnik, Dr. Sandra Merten, stehen nach der Pressekonferenz für O-Töne zur Verfügung.

Bitte melden Sie sich vorab bei der Pressestelle des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz unter lka.presse@polizei.rlp.de an.

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