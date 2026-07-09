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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer nach Unfall gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Alter Postweg;

Unfallzeit: 09.07.2026, 07.25 Uhr;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooterfahrer kam es am Donnerstagmorgen in Gronau. Ein 57-jähriger Gronauer fuhr mit seinem E-Scooter aus der Vereinsstraße in den Kreisverkehr Alter Postweg / Vereinsstraße ein. Zeitgleich rollte ein bislang unbekannter Autofahrer aus Richtung Alter Postweg in den Kreisverkehr und übersah den Gronauer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 57-Jährige zu Fall kam. Der Autofahrer erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Mannes und fragte, ob ein Rettungswagen benötigt werde. Dies verneinte der Gronauer zunächst. Erst im weiteren Verlauf traten Schmerzen auf, sodass später ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Die beiden Beteiligten tauschten keine Personalien aus. Der unbekannte Autofahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Haare und Vollbart. Er war mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet, sprach Englisch und fuhr einen blauen VW Tiguan. Die Polizei sucht den VW-Fahrer oder weitere Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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